ΕΛ.ΑΣ.: Απαγόρευση συνάθροισης συλλογικοτήτων υπέρ της Παλαιστίνης στο Σύνταγμα

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών ανακοινώθηκε η απαγόρευση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης συλλογικοτήτων για την Παλαιστίνη στην πλατεία Συντάγματος για αύριο, Πέμπτη (17/10).

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, στη συγκέντρωση καλούν οι συλλογικότητες «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας» με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται από τις 17:00 της 16-10-2025 έως και τις 06:00 της 17-10-2025 κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

