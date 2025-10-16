Καταγγελία για ξυλοδαρμό 11χρονου από συμμαθητές του μέσα σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Άγρια υπόθεση μπουλινγκ στη με θύμα έναν 11χρονο καταγράφηκε, καθώς το παιδί δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο.

Ήταν Δευτέρα πρωί, μετά το τέλος του πρώτου διαλείμματος, όταν ο 11χρονος μπήκε στη σειρά για να πάει στην τάξη του μέσα στο σχολείο, ένα Δημοτικό σχολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί δύο παιδιά τον χτύπησαν στο κεφάλι και τον έριξαν κάτω.

Ο 11χρονος πήγε με τους δασκάλους του στο γραφείο της Διευθύντριας και ζήτησε να κληθεί η μητέρα του, αλλά, όπως είπε η ίδια, κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό. Η μητέρα κατάλαβε τι συνέβη στο παιδί της, όταν πήγε τυχαία να τον δει έξω απ’ το σχολείο.

Το παιδί πήγε στο νοσοκομείο, ενώ χθες πέρασε και από ιατροδικαστική εξέταση. Είχε μώλωπες στο κεφάλι και χτυπήματα στο στέρνο.

Στην υπόθεση παρενέβη χθες ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, κ. Κόπτσης, ο οποίος αφενός καθησύχασε τη μητέρα ότι το περιστατικό θα ελεγχθεί και αφετέρου προχώρησε σε ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθεί αν τυχόν υπάρχουν ευθύνες στη διευθύντρια ή στους δασκάλους του συγκεκριμένου σχολείου.

Το παιδί ως σήμερα αρνείται να πάει στο σχολείο, και η μητέρα αύριο πρόκειται να καταθέσει μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για το περιστατικό.

Πηγή: cnn.gr