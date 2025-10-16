Λάρισα: Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Νοσηλεύτρια το αντιλήφθηκε στα μισά της χημειοθεραπείας

Ένα απίστευτο ιατρικό λάθος έγινε αντιληπτό στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, όπου μία γυναίκα λάμβανε χημειοθεραπεία, με λάθος φάρμακο άλλου καρκινοπαθούς.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (16.10.2025), όταν η γυναίκα βρισκόταν στο νοσοκομείο για να κάνει την θεραπεία της. Ωστόσο, στα μισά της χημειοθεραπείας το προσωπικό του νοσοκομείο κατάλαβε ότι της έχει χορηγηθεί λάθος φάρμακο, και πως το το σωστό έχει επίσης χορηγηθεί λανθασμένα σε άλλον ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν επιπλοκές στην υγεία της γυναίκας, ενώ έχει απομακρυνθεί από την κλινική και υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Για την υπόθεση ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Παράλληλα, στην ΕΔΕ θα φανεί το ποιος και γιατί χορήγησε το λάθος φάρμακο στη γυναίκα καθώς και το που κατέληξε το δικό της – το σωστό – φάρμακο.

Οι γιατροί ειδοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις εξετάσεις της γυναίκας, η οποία μέχρι στιγμής είναι καλά στην υγεία της.

