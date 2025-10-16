Τροχαίο δυστύχημα στην Βασιλίσσης Σοφίας: Νεκρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

Ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (16.10.2025) στο κέντρο της Αθήνας, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Σεμιτέλου.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας αναβάτης μοτοσικλέτας στο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Βασιλίσσης Σοφίας. Το θύμα, ήταν ένας 45χρονος μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας με καταγωγή από τη Λαμία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και ζούσε μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη κοντά στην περιοχή του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, όπου και μεταφέρθηκε.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον άτυχο 45χρονο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διατάχθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Η κηδεία του 45χρονoυ θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά του, τη Λαμία.

Πηγή: newsit.gr