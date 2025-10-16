Ανατροπή: «Ήταν πολύ επιθετική, δεν φαινόταν να έχει ξυλοκοπηθεί» λέει μάρτυρας για τον καβγά με τον πλαστικό χειρουργό

Αυτόπτης μάρτυρας δίνει άλλη εκδοχή για τον φερόμενο ως δράστη ξυλοδαρμού γυναίκας, τον πλαστικό χειρουργό στη Δάφνη.

Δύο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος στη Δάφνη δίνουν νέα διάσταση στον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό της 43χρονης από τον πλαστικό χειρουργό.

Στα βίντεο, που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, φαίνεται κατ' αρχάς η προσπέραση του επιχειρηματία στην καταγγέλλουσα και εν συνεχεία η στιγμή που έχουν κατέβει από τα αυτοκίνητά τους και διαπληκτίζονται -λεκτικά- εντόνως παρουσία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ.

Το λευκό Tesla του επιχειρηματία κινείται επί της Ηλιουπόλεως και κάποια στιγμή καταφέρνει να προσπεράσει το σκούρο Golf της γυναίκας που κατήγγειλε ξυλοδαρμό.

Αυτόπτης μάρτυρας που διαμένει σε πολυκατοικία στην οδό Ίμβρου, όπου σταμάτησαν αμφότεροι όταν έφτασε το περιπολικό, δίνει άλλη διάσταση στο συμβάν.

«Άκουγα τη γυναίκα να ουρλιάζει, και να βρίζει εντόνως με διάφορους χαρακτηρισμούς τον κύριο. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ούρλιαζε. Και οι αστυνομικοί είχαν σαστίσει κι ο ένας κάποια στιγμή την πλησίασε για να την ηρεμήσει γιατί πήγαινε απειλητικά προς τον άνδρα. Ο κύριος της ανταπάντησε μία φορά στις βρισιές και της φώναζε, "πέντε φορές προσπάθησες να μου κλείσεις τον δρόμο και να με σκοτώσεις".

Στις αιτιάσεις της ότι τη χτύπησε, ο κύριος φώναζε "δεν σε άγγιξα ποτέ, δεν έχω σηκώσει ποτέ το χέρι σε γυναίκα και όλα αυτά θα φανούν". Δεν μου φάνηκε καθόλου χτυπημένη, ίσα ίσα ήταν πολύ επιθετική και σοκαρίστηκα. Ο κύριος έλεγε ότι προσπαθούσε να την προσπεράσει σε έναν δρόμο που ήταν για 70 κι αυτή πήγαινε με 30. Της έλεγε ότι όλα έχουν καταγραφεί από το αμάξι του (σ.σ.: προφανώς έχει κάμερα) και θα αποδειχθούν».

