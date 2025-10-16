Παχυσαρκία: Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων - Ποιους θα αφορά και ποια σκευάσματα θα δοθούν

Από το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η συνταγογράφηση των δωρεάν φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα αφορά συγκεκριμένους συμπολίτες μας που παρουσιάζουν στοιχεία παχυσαρκίας, ώστε να μπορέσουν με τα δωρεάν σκευάσματα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των υπερβολικών κιλών που επηρεάζουν την υγεία τους.

Η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων αναμένεται με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Υγείας, να γίνει σε περίπου 8000 ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια για τη συνταγογράφηση.

Ειδικότερα ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα δοθεί σε συμπολίτες μας που παρουσιάζουν Δείκτη Μάζας Σώματος από 37 έως 40 και έχουν και συννοσηρότητες, αλλά και σε εκείνους που έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω των 40 χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.

Ποια σκευάσματα θα δοθούν

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας μελετά το τελευταίο διάστημα και τα σκευάσματα που θα πρέπει να χορηγηθούν στους ασθενείς με παχυσαρκία, ώστε να ενταχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ και οι διαδικασίες να είναι ταχύτατες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, βέβαιον θεωρείται ότι θα χορηγηθούν τα δύο νέα φάρμακα για την παχυσαρκία τα: Wegovy και mounjaro, ενώ φαίνεται πως η ομάδα εργασίας του υπουργείου υγείας δεν έχει καταλήξει οριστικά και μελετά αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και παλαιότερα σκευάσματα και συγκεκριμένα τα: Saxenda, myshimba, xenical.

Στο πλαίσιο αυτό όσοι πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 37 θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο/Γενικό Ιατρό αν δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος στην περιοχή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξετάσεων και στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία είναι υψηλού κόστους.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και η διάρκεια παρακολούθησης για κάθε συμμετέχοντα θα είναι ένας χρόνος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η διαδικασία για τους συμμετέχοντες θα ξεκινήσει με εξέταση από γιατρό (ενδοκρινολόγο, παθολόγο ή γενικό ιατρό), ο οποίος θα συνταγογραφεί τη θεραπεία.

Παράλληλα, θα είναι υποχρεωμένοι - αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες - να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι συνεδρίες με διατροφολόγο, ώστε μέσω αυτής της διαδικασίας, αφενός να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, αφετέρου να εντάξουν στην καθημερινότητα τους τη φυσική δραστηριότητα.

Όσοι δεν τηρήσουν τον κανόνα αυτό, θα βγαίνουν από το πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ασθενών στο πρόγραμμα δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Πηγή: Ethnos.gr