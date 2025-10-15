Συναγερμός σε Κρυονέρι και Άγιο Δημήτριο: Άνδρες απειλούν να αυτοκτονήσουν

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στην Ελληνική Αστυνομία, για δύο περιπτώσεις ατόμων που απειλούν να αυτοκτονήσουν σε Κρυονέρι και Άγιο Δημήτριο.

Στην πρώτη, στα βόρεια προάστια, ο άνδρας ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του και απείλησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή του καραμπίνα.

Λίγο αργότερα, μετά τις 21:00 παραδόθηκε στις Αρχές και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα γίνει ψυχιατρική εξέταση. Στην κατοικία του, μετά από έρευνες της αστυνομίας βρέθηκε μια καραμπίνα.

Την ίδια στιγμή στον Άγιο Δημήτριο, επί της οδού Δαίδαλου, άλλος άντρας απείλησε ότι θα πέσει στο κενό από την ταράτσα.

Πηγή: ethnos.gr