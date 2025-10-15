Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης, ιδιοκτήτης του Lido, του ζαχαροπλαστείου με το πιο διάσημο τσουρέκι στο Παγκράτι

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πιπερίδης, ο άνθρωπος που έκανε γενιές Αθηναίων να περιμένουν με τις ώρες έξω από το ζαχαροπλαστείο του, Lido, για να δοκιμάσουν το διάσημο τσουρέκι του.

Ο Γιώργος Πιπερίδης αποτελούσε την δεύτερη γενιά του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι, το οποίο ήταν γνωστό σε ολόκληρη την Αθήνα για τα πολίτικα γλυκά και κυρίως για το τσουρέκι του.

Στην οδό Χρεμωνίδου, όπου βρίσκεται το μαγαζί, αναγράφεται στην πόρτα του καταστήματος σε χαρτί: «Κλειστό λόγω πένθους».

Σε σελίδες στα social media, σχετικές με τα νέα του Παγκρατίου, οι κάτοικοι αποχαιρετούν τον άνθρωπο, ο οποίος «γλύκανε» για περισσότερο από μισό αιώνα τη γειτονιά και όλη την Αθήνα.

Ο Γιώργος Πιπερίδης υπήρξε η αμέσως επόμενη γενιά που ανέλαβε το ζαχαροπλαστείο στο Παγκράτι, όπου κάθε Πάσχα, κι όχι μόνο, σχηματίζονται ουρές μέχρι τη συμβολή με την οδό Δαμάρεως για να πάρουν ένα τσουρέκι, ή έστω ένα κέρασμα.

Τα αφιερώματα στο κατάστημα είναι αμέτρητα, ενώ το κατάστημα εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει στα χέρια του Πέτρου Πιπερίδη που συνεχίζει δυναμικά στους ίδιους ρυθμούς για να συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας του.

Πηγή: newsit.gr