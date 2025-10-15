Τέμπη: Αναβλήθηκε η δίκη για τα βίντεο του εμπορικού τρένου

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τα απολεσθέντα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Η αναβολή δόθηκε λόγω παρέλευσης ωραρίου. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ήδη αναβληθεί για σήμερα μετά από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ΕΡΤ είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεο επιτήρησης του δικτύου. Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο πρώην διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας βρέθηκε σήμερα από το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος των οικογενειών θυμάτων, προκειμένου να παραστεί στη δικαστική αίθουσα.

Συνολικά στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών είναι ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Μαζί του στο εδώλιο θα βρεθούν δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν πρόωρα από τη βάρδιά τους αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Στο εδώλιο θα καθίσουν ακόμη:

11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για την απουσία των συστημάτων ασφαλείας, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατηγορούνται και για τη μετάταξη του σταθμάρχη.

16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για το σύστημα τηλεδιοίκησης στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε. καθώς και ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Από τους 36 κατηγορούμενους οι 33 βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Ειδικότερα, 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα, τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Επιπλέον, οι 33 αντιμετωπίζουν τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή, και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή.

Τα τρία πλημμελήματα που αναφέρθηκαν μαζί με αυτό της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζουν τα δύο στελέχη της Hellenic Train, ενώ μόνο το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζει μία κατηγορουμένη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ.

Πηγή: cnn.gr