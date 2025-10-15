Φοινικούντα: Η στιγμή που ο δολοφόνος αποχωρεί με το σκούτερ από το κάμπινγκ μετά το έγκλημα (vid)

Ένα νέο βίντεο με τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη του έφερε στο φως της δημοσιότητας το Live News το απόγευμα της Τετάρτης (15.10.25).

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το σκούτερ το οποίο οδηγεί ο δράστης της δολοφονίας να φεύγει από την κεντρική είσοδο του Κάμπινγκ στις 20:19 το βράδυ της Κυριακής (5.10.25), λίγο μετά το στυγερό έγκλημα.

Σημειώνεται ότι το σκούτερ το έχει πιάσει η κάμερα μόνο να βγαίνει από τον χώρο, αλλά δεν φαίνεται πουθενά από πού μπήκε στο κάμπινγκ.

Οι δύο 22χρονοι που φέρονται να είναι οι δράστες της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα ήταν φίλοι από μικρά παιδιά, πήγαιναν μαζί στο κατηχητικό, τα σπίτια τους στην Καλλιθέα σε διπλανά τετράγωνα και σήμερα ο ένας τα ρίχνει στον άλλον για το ποιος τελικά σκότωσε τους δύο άνδρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σαν «βόμβα» έπεσε στη γειτονιά του 22χρονου συνεργού η σύλληψή του. Ακόμα και μετά την ομολογία του, δεν πίστευαν πως αυτός ο νεαρός εμπλέκεται σε ένα τόσο στυγερό έγκλημα. Οι γονείς του είχαν άγνοια για το τι ακριβώς συνέβη.

Γέννημα θρέμμα της Καλλιθέας, τον γνώριζαν όλοι στην περιοχή. Τον έβλεπαν να κινείται με το σκούτερ του, να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να πηγαίνει γυμναστήριο. Περιστασιακά εργαζόταν ως σερβιτόρος, ενώ στα social media ανέβαζε φωτογραφίες από την ώρα που γυμναζόταν.

«Κάποια στιγμή πήγαινε για μηχανικός καραβιών. Είναι μία αξιοπρεπής οικογένεια. Δεν είναι τέτοια οικογένεια που έχουν κάνει. Όλοι κοιτάζουν για τη δουλειά τους, να προχωρήσουν. Είναι πολύ καλό παιδί. Βεβαίως και σοκαρίστηκα. Κι εγώ όταν άκουσα, εξεπλάγην. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μου έκαναν πλάκα», λέει συγγενής του 22χρονου. Όλοι στη γειτονιά μιλούν για μία ήσυχη οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν. Η μητέρα του ελάχιστες ώρες μετά τη σύλληψη του γιου της αποκάλυψε στο Live News πως 20 μέρες πριν, ο 22χρονος είχε φύγει από το σπίτι.

«Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε “θα φύγω εγώ από το σπίτι”, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε». Η μητέρα του γνώριζε καλά και τον 22χρονο που ο γιος της υπέδειξε ως τον εκτελεστή της διπλής δολοφονίας.

«Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα». «Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί που γνώριζα εγώ. Από μικρό παιδί ήταν ένα ήσυχο παιδί. Από εκεί και πέρα νεανικά δεν ξέρω σε τι φάση μπορεί να είναι», δήλωσε ο θείος του.

«Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Το σπίτι του ήταν δίπλα από το πατρικό μου. Εγώ τα ξέρω πολύ καιρό αυτά τα παιδιά και τα δύο. Κάνανε παρέα. Γνωριζόμαστε όλοι στην Καλλιθέα. Ο ένας ξέρει τον άλλον. Αυτό θέλω να σου πω. Ειδικά τον (συνεργό) είμαστε από μικρά μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες. Εγώ σου λέω με αυτά τα παιδιά πήγαινα κατηχητικό. Ήξερα ότι κάνει γυμναστήριο, ότι πηγαίνει γυμναστήριο και αυτά», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον 22χρονο συνεργό.

Φοιτητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δούλευε για το χαρτζιλίκι του ως διανομέας σε πιτσαρία, ενώ υπήρξε μεγάλο ταλέντο στις εφηβικές ομάδες ποδοσφαίρου πριν τα παρατήσει. Ο πρώην προπονητής του μάλιστα μιλά αποκλειστικά στο Live News δηλώνοντας συγκλονισμένος για το πώς αυτό το αγόρι που το είχε στις ακαδημίες από μικρό παιδί, κατηγορείται για κάτι τόσο σοβαρό. «Το παιδί αυτό έπαιζε. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής, καλό παιδί. Ερχόταν με τον πατέρα του στο γήπεδο. Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω ανατριχιάσει ήδη, το ήξερα από μικρό παιδάκι. Από τις ακαδημίες και με πολλά προσόντα. Εμείς πιστεύαμε ότι θα παίξει και στην πρώτη ομάδα και ξαφνικά σταμάτησε. Έχει σταματήσει καμιά πενταετία εξαετία σίγουρα». «Εγώ έχω ξαφνιαστεί πάρα πολύ. Εγώ τον έβλεπα κάθε μέρα στην Καλλιθέα, έβγαινε με τα παιδιά, κάναμε παρέα παλιά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πειστώ ότι είναι 100% αυτός. Και δεν είναι και ο άνθρωπος που θα σκότωνε, να στο πω τώρα έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο ρε συ να σκοτώσεις άνθρωπο, ειδικά αν μιλάμε για παιδί. Δεν τον έχω δει ποτέ με άσπρο σκούτερ», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον φερόμενο ως δράστη. Ο 22χρονος έχει καταγωγή από την Βρετανία από την πλευρά της μητέρας του. Περιγράφεται ως ένα άτομο μοναχικό με ελάχιστες παρέες.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει μόνο στον εισαγγελέα.

«Αυτό που μπορώ μέχρι στιγμής να πω από την πληροφόρηση που έχω, γιατί δικαίωμα επικοινωνίας με τον εντολέα μου δεν έχει ασκηθεί ακόμη, αναμένουμε να λάβουμε αντίγραφα δικογραφίας και να πάρουμε πράγματι τη μεγαλύτερη δυνατή προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουμε την απολογία του συγκεκριμένου κατηγορουμένου», δήλωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας.

«Το οτιδήποτε θα πει ο εντολέας μου, θα το πει πρώτα στον φυσικό δικαστή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο εντολέας μου αρνείται την πράξη της φυσικής αυτουργίας, δηλαδή αρνείται ότι αυτός κατείχε όπλο και χρησιμοποίησε όπλο. Εγώ ακόμα δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω αν ήταν παρών ή δεν ήταν», συμπληρώνει.

Πηγή: newsit.gr