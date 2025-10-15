Βαρυποινίτης πήρε άδεια από τις φυλακές Μαλανδρίνου αλλά δεν επέστρεψε ποτέ

Άδεια επτά ημερών από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στις φυλακές Μαλανδρίνου, είχε πάρει ένας 60χρονος βαρυποινίτης, όποιος ήταν να επιστρέψει χθες το μεσημέρι (14/10/2025) αλλά δεν γύρισε ποτέ.

Ο βαρυποινίτης, το διάστημα της άδειά του από τις φυλακές Μαλανδρίνου, ήταν υποχρεωμένος να δίνει καθημερινά το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, όπου είχε δηλώσει ως τόπο φιλοξενίας του.

Ωστόσο το μεσημέρι της Δευτέρας, δεν εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, θεωρήθηκε δραπέτης και πλέον αναζητείται.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και το καλοκαίρι του 2022 είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Τρίπολης, αλλά και τότε δεν είχε επιστρέψει εντός του χρονικού περιθωρίου στη φυλακή, και συνελήφθη αργότερα από την Ασφάλεια Τρίπολης.

Ο 60χρονος, εκτίει ποινή φυλάκισης, δις ισόβια, για ανθρωποκτονία, βιασμό, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Έλληνας βαρυποινίτης, ήταν από τους πρωτεργάτες της εξέγερσης των φυλακών Κορυδαλλού το 1995, και είχε κατηγορηθεί μαζί με άλλους κρατούμενους για τον άγρια δολοφονία και βιασμό ενός 27χρονου φυλακισμένου.

Πηγή: newsit.gr