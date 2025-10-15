35.285 υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ του: Πόσα λεφτά έδωσε φέτος σε κάθε εργαζόμενό του ο Μάκης Σκλαβενίτης

Η κίνηση αυτή, αν και σημαντική, φέρνει στο προσκήνιο και το ευρύτερο ζήτημα των μισθών των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε πόσα λεφτά έδωσε φέτος σε κάθε εργαζόμενό του ο Μάκης Σκλαβενίτης με ένα κλικ στο instanews.gr