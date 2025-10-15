Σκάνδαλο στην έπαυλη του Σουμάχερ - Φίλος του γιου του κατηγορείται ότι βίασε τη νοσοκόμα του

Ένας οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε μια από τις νοσοκόμες του Μίκαελ Σουμάχερ μέσα στην έπαυλη του θρύλου της F1 στην Ελβετία.

Ο οδηγός, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, ήταν στενός φίλος του γιου του Σουμάχερ, Μικ, και φέρεται να βίασε τη νοσοκόμα ενώ διέμενε στο σπίτι της οικογένειας στο Γκλαντ της Ελβετίας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι κατηγορίες χρονολογούνται από το 2019, με τη μήνυση να έχει κατατεθεί το 2022, και ήρθαν στο φως ενόψει της δίκης που έχει προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα, όπως ανέφερε η 24heures.

Τι συνέβη στην έπαυλη του Μίκαελ Σουμάχερ στην Ελβετία

Ο οδηγός διέμενε στο κτήμα και βίασε τη νοσοκόμα σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο μετά από μια μεθυσμένη νύχτα με κοκτέιλ, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Το φερόμενο θύμα λέγεται ότι είναι μια νοσοκόμα που φρόντιζε τον Γερμανό θρύλο της F1 μετά από το σοβαρό ατύχημα που είχε στο σκι το 2013.

Χωρίς να κατονομάζουν τον κατηγορούμενο, οι αναφορές αναφέρουν ότι είναι επαγγελματίας οδηγός αγώνων.

Κατά τη στιγμή του βιασμού, φέρεται να ήταν καλός φίλος με τον γιο του Σουμάχερ, Μικ, ο οποίος είναι 26 ετών. Κανένα μέλος της οικογένειας Σουμάχερ δεν εμπλέκεται στις κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, τη νύχτα της 23ης Νοεμβρίου 2019, η νοσοκόμα και ο κατηγορούμενος διασταυρώθηκαν στην αίθουσα μπιλιάρδου της απέραντης έπαυλης στη λίμνη Geneva.

Ο οδηγός ισχυρίζεται ότι είχαν φιληθεί μία φορά στο παρελθόν σε ένα κλαμπ στη Γενεύη, όπως αποκαλύπτεται σε δικαστικά έγγραφα.

Ωστόσο, η νοσοκόμα αρνείται ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ τους.

Εκείνο το βράδυ, η νοσοκόμα πήγε να παίξει μπιλιάρδο με δύο από τους φίλους της και τον κατηγορούμενο μετά από μια κουραστική βάρδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπιναν κοκτέιλ με βότκα και η νοσοκόμα άρχισε να μην αισθάνεται καλά.

Ένας από τους συναδέλφους της την πήγε σε ένα δωμάτιο προσωπικού, πριν αποφασίσει να την κουβαλήσει στο κρεβάτι μαζί με τον κατηγορούμενο.

Ξάπλωσαν τη νοσοκόμα «χωρίς να τη γδύσουν» και την άφησαν εκεί, να κοιμάται, με τα φώτα αναμμένα.

Λίγο αργότερα, ο οδηγός κατηγορείται ότι επέστρεψε στο δωμάτιο, όπου και τη βίασε. Είχε σεξουαλική επαφή με τη νοσοκόμα δύο φορές ενώ αυτή ήταν αναίσθητη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Κανένας από τους άλλους δύο γιατρούς που την είχαν βάλει για ύπνο δεν είδε ή άκουσε το παραμικρό. Η νοσοκόμα υπέβαλε μήνυση δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε κατά τα αρχικά στάδια της έρευνας και ταξίδεψε από την Αυστραλία για να ανακριθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι η υπόθεση μπορεί να μην προχωρήσει, καθώς δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του εδώ και μήνες.

Ο Σουμάχερ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το ατύχημά του στο σκι στις Γαλλικές Άλπεις το 2013, το οποίο τον άφησε με καταστροφικές εγκεφαλικές βλάβες.

Μεταφέρθηκε στο οικογενειακό σπίτι στις όχθες της λίμνης της Γενεύης τον Σεπτέμβριο του 2014.

Το κτήμα, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικογένειας το 2007, έχει θέα στις Ελβετικές Άλπεις και είναι απομονωμένο πίσω από πυκνή δασοκομία και ειδικά κατασκευασμένο φράχτη.

Κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής 19ετούς καριέρας στη F1 από το 1991 έως το 2012, ο Σουμάχερ αγωνίστηκε για τις Ferrari, Mercedes και Benetton, χτίζοντας μια περιουσία 468 εκατ. λιρών, μαζί με 7 τίτλους και κατακτώντας 91 νίκες.

Πηγή: iefimerida.gr