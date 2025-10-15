Πλακιάς: «Όσο οι κατηγορίες του Καραμανλή θα είναι πλημμελήματα εγώ θα είμαι στο Σύνταγμα» (vid)

«Όταν το κράτος κάνει το καθήκον του και δούμε ότι αποδίδεται Δικαιοσύνη, εγώ πρώτος θα πάω να σβήσω τα ονόματα των παιδιών μου μπροστά από τη Βουλή. Όσο όμως οι κατηγορίες του κ. Καραμανλή παραμένουν πλημμελήματα, δεν θα φύγω από το Σύνταγμα».

Αυτό δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 Παντού» σχολιάζοντας τη ρύθμιση που περνά η κυβέρνηση ώστε η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη να περάσει στο υπουργείο Άμυνας και τις φήμες που τη συνοδεύουν περί πρόθεσης να σβηστούν τα 57 ονόματα των θυμάτων στα Τέμπη, που έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά.

«Χθες βγήκε ημερομηνία για τη δίκη και εμείς κακώς ασχολούμαστε με το τι θα γίνει στον Άγνωστο Στρατιώτη. Τα ονόματα των 57 νεκρών γράφτηκαν από έναν συγγενή και έχουν συμβολικό χαρακτήρα.

Ο λόγος που γράφτηκαν εκεί είναι ότι τα παιδιά μας τα χάσαμε από την κρατική αμέλεια. Από ένα κράτος που τα δολοφόνησε, που δεν αξιοποίησε τα κονδύλια για τον λόγο που του δόθηκαν και αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να γίνουν ονόματα στο Σύνταγμα», είπε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε στα Τέμπη τις δύο κόρες και την ανιψιά του και συνέχισε:

«Πρέπει να μείνουν εκεί τα ονόματα για έναν λόγο. Όσο οι κατηγορίες του κ. Καραμανλή παραμένουν πλημμελήματα, εγώ θα είμαι εκεί, δίπλα στα 57 ονόματα. Όταν το κράτος κάνει το καθήκον, τότε εγώ πρώτος θα πάω και θα σβήσω των παιδιών μου. Μέχρι τότε, θα μείνουν εκεί για να θυμίζουν το άδικο».

Πηγή: ethnos.gr