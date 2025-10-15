Επεισόδια και ρίψη χημικών στο νοσοκομείο «Αττικόν» κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη-Άδωνη

Από σοβαρά επεισόδια και ρίψη χημικών από την αστυνομία συνοδεύτηκε η επίσκεψη των Κυριάκου Μητσοτάκη και Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο «Αττικόν» για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Από νωρίς το πρωί εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες που επικρατούν στο Αττικόν αλλά και γενικότερα στο ΕΣΥ.

Από νωρίς βρίσκονταν όμως εκεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και συγκεκριμένα άνδρες των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΜΕΤ και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν άρχισαν να κάνουν ρίψη χημικών και σύμφωνα με καταγγελίες εργαζόμενων, να τους επιτίθεταν με τα γκλοπ.

Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση στα νοσοκομεία στην οποία αναφέρεται:

«Το υπουργείο Υγείας έχει μετατραπεί σε χώρο εμπορίου της περίθαλψης και ιδιωτικοποιήσεων προς όφελος εργολάβων μεγαλοπρομηθευτών, κατασκευαστών, εφοπλιστών, φαρμακευτικών εταιρειών. Αυτή είναι η κανονικότητά τους.

«Σε κάθε εφημερία υπάρχουν 120 – 150 ράντζα, εργασιακή εξόντωση, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού (μόνο 120 νοσηλευτές λείπουν για να λειτουργήσουμε στα όρια ασφαλείας), οι μισές χειρουργικές αίθουσες κλειστές, άθλιοι μισθοί. Αυτή είναι η κανονικότητά μας.

Καλά τα εγκαίνια στα κτίρια, όμως εγκαίνια σε προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και εφημεριών – υπερωριών, επιστροφή 13ου-14ου μισθού, ένταξη όλων στα ΒΑΕ, άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών θα δούμε ποτέ;

Δεν συνθηκολογούμε με την πολιτική που διαλύει τη δημόσια περίθαλψη και τις ζωές μας. Δεν θα πληρώνουμε συνέχεια για τα κέρδη άλλων και από πάνω θα μας ενοχοποιούν για κάθε στραβό του συστήματος».

Πηγή: ethnos.gr