Σοκ στη Θάσο με το ποδοπάτημα της 5χρονης από άλογα – Νέα επιστολή του Βάλλη στον Κικίλια

Ο πατέρας της 5χρονης, η οποία στις 9 Ιουλίου 2025 ποδοπατήθηκε από αφηνιασμένα άλογα που χρησιμοποιούνταν για τουριστικές βόλτες στην παραλία της Σκάλας Ποταμιάς στη Θάσο, απευθύνθηκε στην Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) και στον πρόεδρό της, Cpt Dr. Γιώργο Βάλλη, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του παιδιού, τα άλογα του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη δραστηριοποιούνται παράνομα στο νησί εδώ και τρία χρόνια, χωρίς άδειες, χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες ευζωίας, εκθέτοντας σε κίνδυνο τόσο τουρίστες όσο και κατοίκους.

Η πρώτη επιστολή της ΠΕΠΙΕΘ

Λίγες ημέρες μετά το συμβάν, η ΠΕΠΙΕΘ -αφού έλαβε τα στοιχεία της καταγγελίας- απέστειλε στις 14 Ιουλίου 2025 επιστολή προς το Λιμεναρχείο Θάσου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.

Σε αυτήν, η Ένωση κατήγγειλε το περιστατικό ως τραγικό και επικίνδυνο και κάλεσε τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα απαγόρευσης τέτοιων δραστηριοτήτων, ειδικά στις ώρες αιχμής της τουριστικής σεζόν.

Τόνισε επίσης την ανάγκη ύπαρξης κανόνων και ελέγχου για τη χρήση αλόγων σε τουριστικές περιοχές, ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και να αποτραπούν νέα ατυχήματα.

Η δεύτερη επιστολή

Η παρέμβαση συνεχίστηκε με δεύτερη επιστολή στις 22 Αυγούστου 2025, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt Dr. Γεώργιο Βάλλη, προς τις ίδιες αρχές.

Η ΠΕΠΙΕΘ με αφορμή την καταγγελία για το περιστατικό, ζήτησε:

την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και τη διερεύνηση για παραβάσεις,

την οριστική παύση της παράνομης δραστηριότητας και απομάκρυνση των ζώων από ακατάλληλους χώρους,

τη λήψη μέτρων πρόληψης ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά,

την επιβολή ελέγχων και κυρώσεων, τόσο για λόγους δημόσιας ασφάλειας όσο και για την προστασία των ζώων.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ τόνισε ότι η Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης «μέχρι να αποδοθούν οι ευθύνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Θάσου».

Η καταγγελία του πατέρα άνοιξε τον δρόμο για θεσμικές παρεμβάσεις, με την ΠΕΠΙΕΘ και τον Γιώργο Βάλλη να αναλαμβάνουν για ακόμη μία φορά ενεργό ρόλο στην ανάδειξη ενός ζητήματος που θέτει σε κίνδυνο λουόμενους, ζητώντας την παρέμβαση των αρχών για να σταματήσει οριστικά η παράνομη και επικίνδυνη δραστηριότητα με τα άλογα στη Θάσο.