Αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με το εγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι (vid)

Aνείπωτη είναι η θλίψη για το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία που βρέθηκε στον πάτο πισίνας στη Ρόδο και είναι τελικά εγκεφαλικά νεκρό.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή του Λάρδου.

Μπροστά στο περιστατικό ήταν ένας Βρετανός γιατρός ο οποίος έκανε στο ίδιο ξενοδοχείο διακοπές. Είδε την μικρή, προσπάθησε να κάνει ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφερε.

Το μόλις τριών ετών κοριτσάκι από την Αγγλία υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα.

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, η αξονική τομογραφία έδειξε εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα το παιδί να θεωρείται εγκεφαλικά νεκρό. Ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, επιβεβαίωσε τη δραματική διάγνωση, ενώ η οικογένεια της μικρής παραμένει στο πλευρό της. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων, εφόσον υπάρξει συγκατάθεση από τους γονείς.

Όπως αναφέρει το ekriti.gr, η αστυνομία της Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη του θείου του παιδιού, ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη της επίβλεψής του τη μοιραία στιγμή, καθώς και του υπευθύνου του ξενοδοχείου. Οι δύο κρατούνται και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ διενεργείται προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και αν υπήρξε αμέλεια από πλευράς προσωπικού ή συνοδών.

