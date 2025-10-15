Τέμπη: Στο εδώλιο οι «3» την Τετάρτη για τα βίντεο – Έως 3 χρόνια η διάρκεια της «μεγάλης δίκης»

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε το πανελλήνιο, ορίστηκε να αρχίσει στις 23 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Ωστόσο, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ.

Ο βασικός άξονας των κατηγοριών διαρθρώνεται σε δύο χρονικές περιόδους: αφορά, αφενός, τη μη αποστολή το καλοκαίρι του 2023 στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης -το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου- και, αφετέρου, τη μη διατήρηση του συγκεκριμένου υλικού, με αποτέλεσμα, κατά τους πρώτους κρίσιμους μήνες μετά το δυστύχημα, να επιτραπεί η εγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο.

Σήμερα είναι η δεύτερη φορά που οι κατηγορούμενοι καλούνται να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αρχικά η εκδίκαση της υπόθεσης είχε προγραμματιστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που ζήτησε η πλευρά των κατηγορουμένων λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ.

«Στο Δικαστήρια Λάρισας θα βρεθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ως μάρτυρας κατηγορίας στην εξ’ αναβολής δίκη για το έγκλημα των Τεμπών και συγκεκριμένα για την ζοφερή υπόθεση των “εξαφανισμένων” βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Το γραφείο Τύπου του κόμματος επεσήμανε: «Ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για την σκοτεινή υπόθεση η οποία θα εκδικαστεί αύριο έπειτα από την αναβολή που είχαν “επιτύχει” βασικοί κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους».

Μακρά και σύνθετη η δίκη της 23ης Μαρτίου

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, η υπόθεση περνά στη δικαστική αίθουσα. Εκεί, θα αναζητηθούν στις 23 Μαρτίου 2026, οι ευθύνες για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν. Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Ανάμεσα σε εκείνους που θα καθίσουν στο εδώλιο είναι ο σταθμάρχης, ο οποίος έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή και λόγω του μοιραίου λάθους του συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train, της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων που διαχειρίζεται ακόμη και σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η δίκη αυτή αφορά στον κεντρικό πυρήνα της υπόθεσης, δηλαδή τους σιδηροδρομικούς κι όλους όσοι ευθύνονται που δεν είχαν γίνει τα έργα για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Τουλάχιστον 3 χρόνια θα κρατήσει η δίκη»

Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, με πάνω από 60.000 σελίδες, όπου υπάρχουν εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και εκατοντάδες άλλα έγγραφα.

Όπως επισήμανε η Ιωάννα Μάνδρου στο MEGA και την εκπομπή Live News, σχετικά με τη διάρκεια που αναμένεται να έχει αυτή η δίκη σε πρώτο βαθμό είναι «τουλάχιστον τρία χρόνια, η πιο αισιόδοξη εκτίμηση».

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο μεν πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) και οι σχετικές διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Σε Δικαστικό Συμβούλιο επίσης έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής πάλι για πλημμέλημα ενώ μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023 που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη.

«Θέλω να προσθέσω ότι αυτή η δίκη δεν είναι η μόνη για τα Τέμπη. Έχουμε δύο δικαστικές διαδικασίες που αφορούν σε πολιτικούς, τους κ.κ. Τριαντόπουλο και Κώστα Αχ. Καραμανλή που έχουν παραπεμφθεί στα Δικαστικά Συμβούλια του Ειδικού Δικαστηρίου.

Για τον κ. Τριαντόπουλο η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη και για τον κ. Καραμανλή οι πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει ο ανακριτής να διαβάζει την ογκωδέστατη δικογραφία. Οπότε δεν αποκλείεται αν έχουμε παραπομπές, να έχουμε παράλληλες δίκες και ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου», σημείωσε η Ιωάννα Μάνδρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

