Φοινικούντα: Και τρίτο άτομο στο κάδρο

Έχει διευρυνθεί η έρευνα για το κίνητρο του φονικού - Οι τελευταίες εξελίξεις στο διπλό φονικό.

Με τρίτο άτομο το οποίο φαίνεται να βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα φαίνεται να επικοινώνησαν οι δύο συλληφθέντες για την διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, από την έρευνα των αστυνομικών αλλά και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, φαίνεται πως τόσο ο 22χρονος όσο και ο συνομήλικός του ο οποίος κατηγορείται ότι τράβηξε την σκανδάλη και σκότωσε τον ιδιοκτήτη του camping και τον φίλο του, όταν έφτασαν έξω από τον χώρο της κατασκήνωσης τα κρίσιμα λεπτά πριν το διπλό φονικό ειδοποίησαν τρίτο άτομο ότι βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Το άτομο αυτό φαίνεται πως εκείνη την ώρα βρισκόταν στην περιοχή του camping και ήδη έχει μπει εδώ και αρκετές μέρες στο κάδρο των ερευνών και εξετάζεται σοβαρά το σενάριο να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο 22χρονος προσήλθε μόνος του στη ΓΑΔΑ και παραδόθηκε και μάλιστα περιέγραψε το πώς έγινε η δολοφονία στην Φοινικούντα, τη στιγμή μάλιστα που όχι μόνο τα στοιχεία των δύο δραστών ήταν γνωστά στις διωκτικές αρχές από το Σάββατο αλλά ήδη ήταν και υπό διακριτική φυσική παρακολούθηση.

Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός συλληφθέντας να προσπαθεί να καλύψει τον ηθικό αυτουργό και τον άνθρωπο που ενορχήστρωσε την διπλή δολοφονία.

Την ίδια στιγμή, έχει διευρυνθεί η έρευνα για το κίνητρο του φονικού καθώς φαίνεται πως τα προσωπικά και τα οικονομικά κίνητρα συμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Πηγή: ethnos.gr