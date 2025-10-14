ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπε στην Εξεταστική ο πρώην πρόεδρος για τα ΚΥΔ, τον Βορίδη και τους υπουργούς ΣΥΡΙΖΑ

Οι αιχμές του Αθανάσιου Καπρέλη κατά του διαδόχου του, Γρηγόρη Βάρρα.

Στην έλλειψη κτηματολογίου απέδωσε σε μεγάλο βαθμό τις παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Αθανάσιος Καπρέλης που κατέθεσε την Τρίτη (14/10) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Ο κ. Καπρέλης διετέλεσε πρόεδρος του οργανισμού για δύο θητείες, το 2016 και το 2019 και, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, είναι αυτός που εισηγήθηκε την τεχνική λύση στην κατανομή των βοσκοτόπων (το περιβόητο «συμφωνώ» με την υπογραφή Βορίδη) στους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη, Βαγγέλη Αποστόλου και Μάκη Βορίδη, που μόλις είχε αναλάβει το 2019.

«Η τεχνική λύση έπρεπε να γίνει το 2014 γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος κατανομής των εκτάσεων, όταν από τον έναν νομό στον άλλον, υπήρχε περίσσευμα και μπορούσε να μετακινηθεί», είπε. Βασικό και κομβικό πρόβλημα στην λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε τα ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων). «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι φορέας απόσβεσης ανεργίας γεωπόνων. Έχει ανάγκη συνεργάτες, όπως τα ΚΥΔ. Αλλά εκεί που θέλαμε 200-250 είχαμε στο τέλος 500. Η πίεση να κάνουμε κατ’ έτος διαγωνισμούς οδήγησε σε παραβατικά ΚΥΔ που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Δεν μπορείς να έχεις ένα κτηνοτροφικό γραφείο και να κάνεις και δηλώσεις. Όταν υπάρχει ΚΥΔ, στο Γαϊδουρονήσι και βλέπει την Κρήτη, δημιουργούνται τρύπες. Βλέπει τα πάντα. Μέχρι το παραπέντε μπορεί να βλέπει κάποιος τι δεν έχει δηλωθεί για να το δηλώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καπρέλης, απαντώντας στις απαντήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, σημείωσε ότι δεν δέχτηκε πολιτικές παρεμβάσεις από υπουργούς, ωστόσο εξήγησε ότι τον προσέγγιζαν βουλευτές και του έκαναν ερωτήσεις για θέματα παραγωγών. «(σ.σ. υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις) από βουλευτές που τους δεχόμουνα και ερχόντουσαν για να ζητήσουν κάτι. Και από αστική ευγένεια πρόσφερα και καφέ», είπε.

Για την καταμέτρηση των ζώων είπε, στη συνέχεια, ότι υπεύθυνος δεν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της κάθε Περιφέρειας. «Το 2017 παρατηρήθηκε ότι υπήρχε μία αύξηση, για την Κρήτη μιλάω, των παραγωγών και μου ζητήθηκε να προχωρήσω σε έκτακτους ελέγχους. Το 2018 παρατηρήθηκε μείωση -πάντα μιλάω για την Κρήτη-, κτηνοτρόφων», υποστήριξε. Αναφέρθηκε και στην περίφημη υπόθεση Μαγειρία και, όταν ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη για ποιο λόγο δεν έστειλε ο ίδιος στον εισαγγελέα τα στοιχεία των τρικαλινών, ισχυρίστηκε ότι, ο έλεγχος ξεκίνησε το 2018, όταν ήταν πρόεδρος, ολοκληρώθηκε όταν υπέβαλλε την παραίτησή του, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς και, ήταν αυτός που παρέδωσε τον φάκελο στον διάδοχό του, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος και προώθησε τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές.

Στη συνέχεια, είπε ότι η εντολή που είχε από τον Βαγγέλη Αποστόλου ήταν να πληρώνει στην ώρα του ενώ σημείωσε ότι, ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη θητεία του υπήρχαν παρεμβάσεις. «Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέμβαιναν ποτέ στο έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, ερωτώμενος για τις αιτιάσεις περί εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε αρνητικά, ωστόσο παραδέχθηκε ότι υπάρχουν και παραβατικές συμπεριφορές. «Παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν, όπως υπάρχουν στην εφορία, στο Ι.Κ.Α.», σημείωσε.

«Πλήρης παραδοχή από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ (2016-2019) Αθανάσιου Καπρέλη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το ”συμφωνώ” -για την κατανομή των βοσκοτοπίων- στον νέο, τότε, υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του κ. Καπρέλη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με τις πηγές της συμπολίτευσης, «κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν αναζήτησε εναλλακτικό τρόπο αλλά εφήρμοσε την ίδια υπουργική απόφαση που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της ”τεχνικής λύσης” για την κατανομή των βοσκοτόπων. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλυφθεί στον Τύπο με αντίστοιχα ”συμφωνώ” είχαν υπογράψει και οι πρώην υπουργοί τού ΣΥΡΙΖΑ, την στιγμή που η αντιπολίτευση κατηγορεί μόνο τον Μάκη Βορίδη, για κάτι που και οι ίδιοι ”εμπνεύστηκαν”, υπέγραψαν και εφάρμοσαν!».

Όπως σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ, «την ίδια ώρα, ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποτελούν την εστία του προβλήματος καθώς εκεί ”σπάει” η αλυσίδα και παρεισφρέουν οι παρανομίες. Κατέθεσε χαρακτηριστικά πως από το 2017 που άνοιξαν τα δεδομένα σε όλα τα ΚΥΔ έπρεπε να υπάρχουν έως 250 ωστόσο επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν διπλασιαστεί!».

«Σχετικά με την υπόθεση Κορασίδη, του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος παρενέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθεση 400.000 ευρώ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού απάντησε ότι ”δεν είναι φυσιολογικό” να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος.

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα, το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ κατέρρεε ως τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του Φορέα Συντονισμού, αποφασίστηκε η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με τη συμμετοχή μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή αγροτικών συνεταιρισμών, της Αγροτικής Τράπεζας και της NEUROPUBLIC AE, και η νέα αυτή εταιρεία θα οριζόταν Φορέας Συντονισμού του ΟΣΔΕ! Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανό τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο με πρωταγωνιστή το σύστημα ΠΑΣΟΚ και Φορέα Συντονισμού και ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα» τονίζουν οι πηγές της συμπολίτευσης.

«Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK, για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό. Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν ”στο περίπου”, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή» ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κατάθεση του Αθανάσιου Καπρέλη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Πηγή: ethnos.gr