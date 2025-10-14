Γνωστός πλαστικός χειρουργός ξυλοκόπησε άγρια 43χρονη οδηγό στη Συγγρού

Της έκλεισε τον δρόμο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και την χτυπούσε με μανία το κεφάλι.

Ένα περιστατικό ακραίας βίας στον δρόμο και τον ξυλοδαρμό της από γνωστό πλαστικό χειρουργό καταγγέλλει μια 43χρονη οδηγός.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό της στη Συγγρού, πίσω της εμφανίστηκε με το ΙΧ ο γιατρός ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ανυπόμονος.

Αρχικά της κόρναρε επίμονα και εν συνεχεία άρχισε να της ανάβει τα φώτα, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Ξεκίνησε να τη βρίζει και έπειτα σταμάτησε μπροστά της με το αυτοκίνητό του για να την εγκλωβίσει.

Ο πλαστικός χειρουργός κατέβηκε, πλησίασε το όχημα της 43χρονης και άρχισε να τη χτυπά με μανία στο κεφάλι, ενώ της τραβούσε και τα μαλλιά.

Ο γιατρός συνελήφθη από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι ενώ λείπει και μια τούφα από τα μαλλιά της, δείγμα του μένους που είχε ο δράστης της επίθεσης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η οδηγός δήλωσε σοκαρισμένη και περιέγραψε το περιστατικό:

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε… Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά.

Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Είμαι σοκαρισμένη, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβήθηκα ακόμα και μέσα στο τμήμα. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του».

