Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη

Στις 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο.

Την ημερομηνία όρισε ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας.

Η κοινή γνώμη περιμένει με αγωνία να δει τι κατάληξη θα έχει η δίκη, αν και ποιοι θα πληρώσουν για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς.

Ο προσδιορισμός της δίκης γίνεται ενώ εκκρεμούν εκταφές θυμάτων της τραγωδίας, μετά από αίτημα συγγενών, που ζητούν να μάθουν αν πρόκειται για τα σώματα των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την αιτία θανάτου, καθώς συνεχίζουν να έχουν ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη παράνομου, εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία βασιζόμενοι στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια αυτό το σενάριο καταρρίφθηκε πλήρως. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα γίνουν μετά τις εκταφές θα μπουν σε άλλη δικογραφία - η Εισαγγελία της Λάρισας ανέσυρε μήνυση συγγενών κατά των ιατροδικαστών που είχαν επιληφθεί της υπόθεσης προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η κύρια δίκη για την τραγωδία.

Η αίθουσα της δίκης

Δύο μεγάλες οθόνες, ηχεία, εκτυπωτές και άλλα υλικά είναι προγραμματισμένο να προστεθούν στην αίθουσα που θα γίνει η δίκη στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις-πρώην ΤΕΙ ). Η αίθουσα είναι διαμορφωμένη σε τρία επίπεδα. Σε ένα από αυτά θα βρίσκονται δικηγόροι, όπου θα μπορούν να παρακολουθούν και από εκεί σε κλειστό κύκλωμα την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Πηγή: protothema.gr