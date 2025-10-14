Άλκης Γιαννακάς: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «ωραίος κακός» του ελληνικού κινηματογράφου

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς «κακούς» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που καθιερώθηκε στο κοινό ως το «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

Την είδηση του θανάτου του μετέφερε ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προκαλώντας συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, Κατερίνα, μίλησε στον ΑΝΤ1, αποχαιρετώντας με λόγια καρδιάς τον άνθρωπο της ζωής της: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήμασταν μαζί 25 χρόνια και περάσαμε υπέροχα. Θα μου λείψει πάρα πολύ. Η προσωπικότητά του ήταν έντονη, με αστείρευτο χιούμορ, μεγάλη ενέργεια και δίψα για ζωή. Δεν είχε καταλάβει ποτέ την πραγματική του αξία – παρέμεινε πάντα απλός. Είχαμε σχέδια για το μέλλον, τώρα που βγήκα στη σύνταξη… αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς.»

Η ζωή και το έργο του

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου του 1945, και ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), αποκτώντας το προσωνύμιο «ο ωραίος κακός» της μεγάλης οθόνης.

Παρότι δεν συμμετείχε σε πολλές παραγωγές, ο Άλκης Γιαννακάς άφησε έντονο στίγμα χάρη στη μοναδική του παρουσία: αρρενωπός, ερωτικός, μυστηριώδης. Έγινε ένα από τα σημαντικότερα sex symbols της δεκαετίας του ’70, ενσαρκώνοντας ρόλους «κακών παιδιών» με ευαισθησία και βάθος, κερδίζοντας το κοινό - και ιδιαίτερα το γυναικείο - με τη γοητεία του.

Η προσωπική του ζωή συχνά απασχόλησε τον Τύπο της εποχής. Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις του ήταν αυτή με την ηθοποιό Γκιζέλα Ντάλι, με την οποία συνεργάστηκε στην ταινία «Ο Παρθένος». Σε παλιότερη συνέντευξή της, η Ντάλι είχε δηλώσει:«Ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Ο πιο ωραίος και πιο περιζήτητος άντρας – και ήταν δικός μου. Ζήσαμε μια σχέση πάθους.»

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο Άλκης Γιαννακάς αποσύρθηκε οριστικά από το θέατρο και την υποκριτική, επιλέγοντας μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα τελευταία χρόνια ζούσε ήσυχα στην Αθήνα μαζί με τη σύντροφό του, μακριά από τα φλας και τις κάμερες, διατηρώντας όμως την αξιοπρέπεια και την αύρα ενός διαχρονικού πρωταγωνιστή.

Πηγή: ethnos.gr