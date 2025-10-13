Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε κλοιό κινητοποιήσεων μπαίνει την Τρίτη (14/10) η χώρα, καθώς έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται την επόμενη ημέρα της απεργίας, προβλέπονται μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως.

Τα αιτήματα των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Τα βασικά αιτήματα:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά. Όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ζητά:

«Απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο.

Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών!

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα!»

Πώς θα κινηθούν την Τρίτη (14/10) στην Αθήνα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Από τις απεργιακές κινητοποιήσεις θα επηρεαστούν και οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Συγκεκριμένα:

Μετρό και Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών στο συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 10:00, ενώ τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00.

Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να κινηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα λεωφορεία στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Ως προς τη λειτουργία των Γραμμών 1, 2 και 3 του μετρό της Αθήνας και του τραμ, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Hellenic Train: Χωρίς τρένα και προαστιακό την Τρίτη

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, καλείται το κοινό να επικοινωνεί με τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

«Καταργούνται κατακτήσεις δεκαετιών»

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς σημειώνουν πως «το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο.

Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ενωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση.

Διεκδικούμε:

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου.

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζομένους».

Πλοία και λιμάνια

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Συμμετοχή των υγειονομικών στην πανελλαδική απεργία– Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία

Σε συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 11.00πμ καλεί η ΠΟΕΔΗΝ για αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της συμμετοχής της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ, με αιχμή την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων για τον κλάδο των υγειονομικών η ΠΟΕΔΗΝ: «Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες.

Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας».

Επίσης εκτός από μισθολογικά αιτήματα η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Στους δρόμους και οι δικαστικοί

To ΔΣ του ΣΔΥΑ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 14 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του αντεργατικού νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία.

«Ήδη οι εργαζόμενοι όλης της χώρας, μαζί και οι δικαστικοί υπάλληλοι, εκφράσαμε την καταδίκη μας στο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη έως και 13 ώρες την ημέρα, την αυξομείωση του χρόνου εργασίας εντός της εβδομάδας, τις συμβάσεις εργασίας δύο ημερών, τη δυνατότητα κατάτμησης της καλοκαιρινής αδείας και συνολικότερα εντείνει την ευελιξία και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο αυτό συμπληρώνει τη νομοθεσία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έβαλε κατά του 8ώρου« αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Οι δικαστικοί διεκδικούν:

την απόσυρση του νομοσχεδίου, για να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα!

την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναφορά των δώρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην προϋπηρεσία, τη μισθολογική εξέλιξη για όλους τους συναδέλφους κάθε δύο χρόνια, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου!

την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες σε Γραμματείς – Επιμελητές – Πληροφορικάριους.

σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας – αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

μαζί με όλους τους εργαζόμενους ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημά μας.

Πηγή: ethnos.gr