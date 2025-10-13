Ξεσπά ο Πάνος Ρούτσι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Βαθιά αλαζονική η δήλωση του πρωθυπουργού»

Μετά την ανακοίνωση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που πλέον είναι υπό την αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας, ο Πάνος Ρούτσι – πατέρας θύματος στα Τέμπη – ξέσπασε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο νέο μέτρο που πήρε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το «μπλόκο» των συγκεντρώσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέρθηκε σε νέες δηλώσει του ο Πάνος Ρούτσι. Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Μιλώντας στην κάμερα του Mega, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε: «Η δήλωση του πρωθυπουργού είναι βαθιά αλαζονική και προσβλητική. Τόσο για το μνημείο του “Αγνώστου Στρατιώτη” όσο και για του νεκρούς των Τεμπών.

Έλεγα μέσα μου ότι κάποια στιγμή, κάποιος από όσους είναι μέσα στη Βουλή θα έρθει να μου πει “Πάνο συγγνώμη, δεν κάναμε τη δουλειά σωστά”, γιατί άνθρωποι είμαστε, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά ούτε αυτό είχαν το κουράγιο να έρθουν να κάνουν».

Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπως της Μαρίας Καρυστιανού η οποία τόνισε σε ανάρτησή της ότι « η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε», μετά από αυτή την απόφαση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε, η διαφύλαξη της τάξης του μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι αρμοδιότητες που περνούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αφορούν τη συντήρηση και τον καθαρισμό του μνημείου.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τη σειρά του σχολίασε ότι η κυβέρνηση είχε ήδη καθυστερήσει την απόφαση του συγκεκριμένου μέτρου, αποκαλώντας «ανοησίες» τα όσα έχουν ειπωθεί περί «στρατιωτικού νόμου» από κόμματα της αντιπολίτευσης.

