Η μοναδική κάτοικος ενός ερειπωμένου μεσαιωνικού χωριού της Χίου - Μετακόμισε από τον Πειραιά στο νησί πριν 34 χρόνια

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Χίου, ανεβήκαμε στον Ανάβατο, όπου συναντήσαμε τη μοναδική μόνιμη κάτοικο. Όσα αναφέρει στο iefimerida.gr.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.