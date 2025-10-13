Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύζυγό της

Μετά από εννέα μήνες στο νοσοκομείο, η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στη Κάρυστο, άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα από το Μαρμάρι Ευβοίας, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που της είχε προκαλέσει ο 65χρονος σύζυγός της, στις αρχές του έτους.

Το θύμα είχε μεταφερθεί στις 17 Ιανουαρίου σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά από ένα διάστημα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας όπου και νοσηλευόταν μέχρι τον θάνατό της.

Ο άνδρας της φέρεται να την ξυλοκοπούσε συχνά, ενώ συγγενικός τους πρόσωπο έκανε λόγο για «βασανισμούς».

Το ίδιο το θύμα είπε σε συγγενή της ότι την χτυπούσε «με τη μαγκούρα, με ξύλα, με ό,τι βρει», συμπλήρωσε.

Να σημειωθεί πως αρχικά ο δράστης την είχε μεταφέρει στο Κ.Υ. Καρύστου όπου είπε στους γιατρούς ότι είχε χτυπήσει ενώ «έκανε εξωτερικές εργασίες».

Οι γιατροί αμέσως κατάλαβαν ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά και σύντομα έγινε στις αρχές ανώνυμη καταγγελία, με την οποία αποκαλύφθηκε η αλήθεια.

Ο 65χρονος προφυλακίστηκε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά πλέον το κατηγορητήριο θα αλλάξει σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

