Βριλήσσια: 45χρονος με τσεκούρι έσπαγε ό,τι έβρισκε στο δρόμο του

Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι γειτονιάς στα Βριλήσσια, όταν είδαν μπροστά τους έναν 45χρονο σε αμόκ να κρατάει τσεκούρι και να σπάει με αυτό ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Ο άνδρας με το τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτι και ένα αυτοκίνητο στη Βριλήσσια, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος για την οργή του.

Σε βίντεο που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1 φαίνεται ο άνδρας να χτυπάει με μανία ένα αυτοκίνητο με το τσεκούρι που κρατούσε.

Όλα αυτά, πρωινές ώρες, στην οδό Κολοκοτρώνη. Ο κόσμος που παρακολουθούσε τρομαγμένος αυτές τις εικόνες ειδοποίησε τις αρχές και στήθηκε επιχείρηση για να συλληφθεί ο 45χρονος.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ενώ κάτοικοι της περιοχής αναρωτιούνται τι θα είχε συμβεί, αν είχε βρεθεί κάποιος περαστικός στο δρόμο του.

Πληροφορίες αναφέρουν πάντως, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δημιουργεί προβλήματα στη γειτονιά ενώ είναι παλιός γνώριμος των αρχών, αφού έχει απασχολήσει για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Πηγή: newsit.gr