Φοινικούντα: Βίντεο και φωτογραφία ντοκουμέντο με τον δράστη της διπλής δολοφονίας

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, αφού ο δράστης ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, ενώ πολλά είναι τα σενάρια για το κίνητρο και το ποιος θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από το φονικό.

Η διπλή δολοφονία συνέβη την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, όταν ο ένοπλος δράστης πλησίασε την ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ο ανιψιός του και ο επιστάτης της επιχείρησης στη Φοινικούντα, και πυροβόλησε σκοτώνοντας τους 2. Μόνο ο 61χρονος ανιψιός πρόλαβε να διαφύγει και κατάφερε να γλιτώσει από τις σφαίρες.

Οι υποθέσεις για το τι μπορεί να συνέβη, και το ποιος κρύβεται πίσω από το διπλό φονικό, είναι πολλά. Οι αρχές έχουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, και πλέον ψάχνουν και στην Αθήνα για να βρουν τον δράστη που διέφυγε με μοτοσικλέτα από το κάμπινγκ της Μεσσηνίας. Μάλιστα, λόγος γίνεται και για το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.

Σήμερα (13.10.2025) η εκπομπή Live News εξασφάλισε φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο να κάθεται μαζί του πάνω σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες μπροστά στη θέση του οδηγού φέρεται να είναι το πρόσωπο που έκανε την διπλή εν ψυχρώ δολοφονία και πίσω του να βρίσκεται ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ενώ ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Στη συνέχεια, όταν οι δύο αναβάτες φθάνουν στην επιχείρηση της Φοινικούντας, τότε το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει και μπαίνει στο χώρο του κάμπινγκ μόνο το πρόσωπο που έκανε την διπλή εκτέλεση.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το Live News o δράστης φαίνεται να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.

Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον εκτελεστή, που αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Πρόκειται για θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια της υπόθεσης και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις. Μάλιστα, οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος. Όλα όσο «βαδίζουν» στα ίχνη του εκτελεστή.

Συνεργός και δύο διαφορετικές διαδρομές

Νέα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας συγκλίνουν ότι ο δράστης είχε συνεργό, που είχε ένα βοηθητικό ρόλο, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο πρόσωπο με το ρόλο του ηθικού αυτουργού. Οι Αρχές ακολουθώντας τις κάμερες, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός δράστης έχει φτάσει στην Αθήνα, ενώ όπως όλα δείχνουν εκείνος που τον βοήθησε φαίνεται να παραμένει στην Φοινικούντα.

Παρόλα αυτά, η ταυτότητα του εκτελεστή δύσκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές, ενώ ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα.

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τα βίντεο καμερών ασφαλείας δύο βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο, που αποκαλύπτουν τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μοτοσικλέτας, τα οποία ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Oι αστυνομικές Αρχές έχουν σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης τόσο πριν όσο και μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 68χρονου και του επιστάτη.

Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνουν οι κάμερες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο άνδρας έφτασε στο κάμπινγκ από άλλη διαδρομή από αυτήν που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ίχνη του.

«Αν αυτό το τέρας, το κάθαρμα, κυκλοφορεί έξω, πού ξέρω ότι δεν θα έρθει να ‘ανάψει’ σε κάποιον που έχει μιλήσει καμιά τουφεκιά, γνωρίζουμε; Έχει τελειώσει το θέμα, δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να πιαστεί το άτομο αυτό», αναφέρει συγγενής του 68χρονου θύματος.

«Ο 68χρονος κάτι φοβόταν»

Όσο η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, και οι αρχές εξετάζουν τους πάντες και τα πάντα, η μητέρα του ανιψιού, που ήταν μπροστά στην διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση, ανέφερε ότι όλη η οικογένεια συνεργάζεται με την αστυνομία για την εξιχνίαση της υπόθεσης

«Ό,τι είχα να πω, το είπα στην αστυνομία. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και εγώ και ο γιος μου. Η αλήθεια θα φανεί, όλοι ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης. Καλά τα πηγαίναμε, δεν είχαμε λόγους να σκοτωθούμε. Όπως τα πηγαίνουν όλες οι οικογένειες. Κανείς δεν είναι καλά, από εμάς από την οικογένεια κανείς δεν είναι καλά.

Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, δίνουμε ό,τι ξέρουμε στην αστυνομία και θέλουμε η αστυνομία να βρει τον δράστη, να κάνει την δουλειά της. Μια οικογένεια ήμασταν. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, συνεργαζόμαστε με την αστυνομία. Θέλω η αστυνομία να μπορεί να κάνει ήσυχη την δουλειά της.

Εγώ και ο γιος μου δόξα τω Θεώ, ο άντρας μου μας άφησε περιουσία, έχουμε να ζήσουμε. Αφήστε τον ανιψιό απ’ έξω, κοιτάτε και αλλού. Ο ανιψιός είχε να ζήσει. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, ο άντρας μου μας άφησε. Το ότι ήταν μπροστά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αναξιόπιστος. Ο ανιψιός ό,τι είχε να πει, το είπε στην αστυνομία.

Ο ανιψιός έχει περιουσία, κληρονομικά από τον πατέρα του, χώρια του θείου του. Εμείς έχουμε να ζούμε, δεν περιμένουμε να σκοτώσουμε τον Κώστα για να ζήσουμε, εμείς έχουμε περιουσία. Δεν κρύβομαι, ξέρουν ποια είμαι».

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι του 68χρονου αποκάλυψαν πτυχές του εαυτού του ενώ εκτιμούν ότι το έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη Φοινικούντα δεν είχε οικονομικό υπόβαθρο.

«Ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος αυταρχικός, ήθελε πάντα να περνάει το δικό του, εάν δεν συμφωνούσες ‘πετάει ο γάιδαρος πετάει’, ήσουν από αυτόν τελειωμένος σαν άνθρωπος. Δεν θα πει ποτέ έλα αγόρι μου κάτσε δίπλα μου, δεν το έλεγε αυτό το πράγμα, ήταν αυταρχικός. Δεν μίλαγε με κανέναν άνθρωπο», είπε συγγενής του.

Και συμπλήρωσε: «Την ημέρα που έκανε την διαθήκη, έχει πέσει ‘λάσπη’ στην ανιψιά του, ρίχνουν ‘λάσπη’ στον ανιψιό που έτσι και αλλιώς το 50% ήταν δικό του. Είδα έναν Κώστα Τομαρά (το θύμα) να μπαίνει σαν να έχει υποταγεί σε κάτι, ήθελε να μιλήσει αλλά φοβόταν, κάτι περίμενε. Δεν ήταν αυτός ο Τομαράς που ξέραμε. Όσο έκανε την δουλειά του μαζί σου, πρόσφερε αλλά όταν δεν σε ήθελε σε έβγαζε στην άκρη, αυτός ήταν ο χαρακτήρας του».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να τσακωνόταν με κάποιον και να πήγαινε να τον βγάλει από την διαθήκη του, ο συγγενής απάντησε: «Ακριβώς, τώρα το καταλάβατε τι έχει παιχτεί με τον Κώστα από την στιγμή που του σήκωνες κουβέντα και δεν του άρεσε ο τρόπος. Κάτι φοβόταν και γνώριζε τι φοβόταν. Πάντως οι οικογένειες ήταν αγαπημένες».

Επαγγελματικό χτύπημα «δείχνουν» οι σφαίρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς έδειξε επαγγελματικά χτυπήματα.

68χρονος: 1 στον θώρακα ευθυτενής βολή, 1 στο κούτελο, σαν να είναι η χαριστική βολή

Επιστάτης: 2 βολές στην πλάτη στο ύψος του θώρακα πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η τρίτη βολή χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιάς.

Απάντηση σε όλα τα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν οι αστυνομικοί, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο το επίμαχο βράδυ να εμπλέκονται παραπάνω από δύο άτομα στην στυγερή δολοφονία.

Πηγή: newsit.gr