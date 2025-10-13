Στη φυλακή ο Ιρακινός που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό οδηγού μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας»

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών, εκ των οποίων οι τρεις θα εκτιθούν, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον Ιρακινό, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (09.10.2025) για έκτη φορά στον σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Αυτή τη φορά ο κατηγορούμενος συνελήφθη για απείθεια. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Ιρακινός ζήτησε να επιστρέψει στη χώρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μόνο να μου δώσετε να υπογράψω, να πάω στη χώρα μου». Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς του σχεδίου «Αριάδνη» για απείθεια καθώς δεν συνεργάστηκε σε αστυνομικό έλεγχο που του έγινε έξω από τον σταθμό του μετρό, «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάλαβε πως επρόκειτο για έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

«Ήμουν στο μετρό, δεν ξέρω τι ώρα, βράδυ, και κοιμόμουν. Ήρθε ο αστυνομικός και μου είπε “σήκω, δεν γίνεται να κοιμηθείς στην καρέκλα”. Και εγώ του είπα “δεν σηκώνομαι”.

Έφυγε και μετά ήρθαν 5-6 άτομα και σηκώθηκα. Με έβρισε και με έσπρωξε. Δεν κατάλαβα ότι ήθελαν να με ελέγξουν, δεν μου ζήτησαν στοιχεία», είπε στο δικαστήριο.

Ο αστυνομικός που διενήργησε τον έλεγχο δεν παρέστη στη δίκη και η κατάθεσή του αναγνώστηκε.

