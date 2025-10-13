Πατήσια: Με ανακοπή κινδύνευσε το 1 έτους κοριτσάκι μετά την εισπνοή ναρκωτικών (vid)

Κάπνιζε ινδική κάνναβη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από το μεσημέρι της Παρασκευής έως αργά το βράδυ, δίπλα στην ενός ετών κόρη του. Η εισπνοή των ναρκωτικών ουσιών επηρέασε σοβαρά το μικρό κορίτσι, προκαλώντας απώλεια αισθήσεων.

Η μητέρα του παιδιού, το πρωί του Σαββάτου κάλεσε την Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια για το παιδί της, το οποίο δεν ξυπνούσε.

Το παιδί αρχικά διασωληνώθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία", ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση, το κοριτσάκι διέφυγε τον κίνδυνο και αναμενόταν να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αρχικά υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από την μητέρα στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου, ζητώντας βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στην οικία της οικογένειας στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια, εντόπισαν το ενός έτους κορίτσι, χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 27χρονο πατέρα της από την Αίγυπτο, ο οποίος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών δίπλα στο παιδί του, το οποίο επηρεάστηκε σοβαρά από την εισπνοή των αναθυμιάσεων καύσης της ναρκωτικής ουσίας.

Οπως έγινε γνωστό η κατάσταση του πατέρα ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του μωρού, καθώς αρχικά τους έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Η μητέρα του παιδιού, είπε στους αστυνομικούς, να βρουν τον πατέρα, ο οποίος ευθυνόταν για την κατάσταση της υγείας του μικρού κοριτσιού. Στην κατάθεσή της ανέφερε: "Είχα αφήσει την μικρή στον πατέρα της, το απόγευμα της Παρασκευής, για να πάω στη δουλειά. Διάβαζα ένα παιδί φίλης μου, από τις 18:00 έως τις 20:00. Στις 20:30 έφθασα σπίτι. Όταν γύρισα έφυγε ο πατέρας της μικρής για την δουλειά. Η μικρή κοιμόταν συνεχώς, δεν ξυπνούσε και ανησύχησα. Πήρα τηλέφωνο τον σύζυγό μου, ο οποίος μου είπε τι είχε κάνει. Αμέσως ειδοποίησα την αστυνομία και πήγαμε το παιδί στο νοσοκομείο".

Πηγή: thetoc.gr