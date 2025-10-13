Τρεις μητέρες στη Ρόδο κατήγγειλαν 69χρονο γείτονα για παρενόχληση στις κόρες τους, 8 και 9 ετών

Καταγγελία για την παρενόχληση των ανήλικων κοριτσιών τους, ηλικίας μόλις 8 και 9 ετών, από 69χρονο γείτονα τους, στο νησί της Ρόδου, έκαναν τρεις μητέρας και οι Αρχές ερευνούν το σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, η καταγγελία έγινε το βράδυ του Σαββάτου (11/10) και αφορούσε σε περιστατικά προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος των παιδιών τους, τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 4/10 έως και τις 10/10.

Οι τρεις μητέρες κατονόμασαν τον 69χρονο και οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του, εκεί, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν δύο ζωγραφιές οι οποίες και κατασχέθηκαν μαζί με το κινητό του τηλέφωνο.

Τα κοριτσάκια εξετάστηκαν παρουσία ψυχολόγου, όπως ορίζει ο νόμος, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρονται να επιβεβαίωσαν, εν μέρη, τα όσα είχαν καταγγελθεί από τις μητέρες τους, περιγράφοντας αναλυτικά τα όσα φέρεται να διέπραξε ο 69χρονος.

Δεν διαπιστώθηκε σεξουαλική κακοποίηση των κοριτσιών

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως δεν έχει διαπιστωθεί σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, τα οποία πουλούσαν κάποιες ζωγραφιές στον 69χρονο.

Εκείνος βρίσκοντας ευκαιρία φέρεται να ζήτησε από το ένα κοριτσάκι να δει τα πόδια του με το πρόσχημα ότι είναι γυμνασμένα και στα άλλα δύο φέρεται να προχώρησε σε τσίμπημα στα οπίσθια τους.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Πηγή: iefimerida.gr