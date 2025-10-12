Καισαριανή: Καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Με το πιστόλι να σημαδεύει στο στήθος τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου, ο «άγουρος» ληστής και η παρέα του εισβάλλουν σε πρακτορείο τυχερών παιγνιδιών λίγα λεπτά πριν από τις 22.00 χθες το βράδυ στην Καισαριανή.

Ο πιστολέρο δίνει εντολές, οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλευρίζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη.

Με κοφτές κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα. Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο πιστολέρο δώσει το σύνθημα, φεύγουν.

Φοράνε κουκούλες, όχι όμως γάντια, και αδιαφορούν αν τους καταγράφουν οι κάμερες. Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, το κόλπο της συμμορίας έχει ολοκληρωθεί.

