Καισαριανή: Καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Ο πιστολέρο δίνει εντολές, οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλευρίζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη.
Με κοφτές κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα. Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο πιστολέρο δώσει το σύνθημα, φεύγουν.
Φοράνε κουκούλες, όχι όμως γάντια, και αδιαφορούν αν τους καταγράφουν οι κάμερες. Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, το κόλπο της συμμορίας έχει ολοκληρωθεί.
