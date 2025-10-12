Λήμνος: Ανήλικος επιτέθηκε με σουγιά σε 17χρονο συμμαθητή του μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σημειώθηκε χθες Σάββατο (11.10.2025) στη Λήμνο, αμέσως μετά το τέλος τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα, όταν ένας 17χρονος επιτέθηκε με σουγιά σε συμμαθητή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LimnosLive, ο 17χρονος μαθητής επιτέθηκε σε συμμαθητή του, κρατώντας έναν σουγιά. Πηγές αναφέρουν ότι στο σχολείο που φοιτούν οι ανήλικοι, στην Ατσική Λήμνου, είχε προηγηθεί περιστατικό βίας σε βάρος του μαθητή που φέρεται να έκανε την επίθεση.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 17χρονο να έχει στην τσάντα του σουγιά, ενώ ορισμένοι ισχυρίζονται πως ο ανήλικος έβγαλε το μαχαίρι και απείλησε τον συμμαθητή του.

Άλλοι υποστήριξαν πως το αιχμηρό αντικείμενο έπεσε από το σακίδιο κατά τη διάρκεια της έντασης χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Γονείς που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντέδρασαν άμεσα, πετώντας το μαχαίρι από τα χέρια του νεαρού, ενώ ο 17χρονος τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Οι δύο ανήλικοι φαίνεται πως είχαν παρελθόν μεταξύ τους με αναφορές για παλιότερους διαπληκτισμούς. Μάλιστα, φέρεται να υπάρχει και βίντεο από το σχολείο, όπου φαίνεται η επίθεση που δέχτηκε ο 17χρονος.

Το βίντεο αυτό στάλθηκε σε κινητά συμμαθητών, εντείνοντας το bullying και την ψυχολογική πίεση εις βάρος του μαθητή.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε αρχικά τον πατέρα του 17χρονου. Αργότερα οι αρχές εντόπισαν και τον μαθητή, ο οποίος επίσης συνελήφθη για οπλοκατοχή, πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση βίας. Συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου.

Οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν τον σουγιά, ο οποίος εντοπίστηκε στο σημείο του περιστατικού.

