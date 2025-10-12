Καλλιακμάνης: «Ένας δράστης προσπαθούσε να διαφύγει στον Καναδά, τον άφησα να φύγει γιατί είχε καρκίνο»

Από την «Γυμνή αλήθεια» του Κωνσταντίνου Βασάλου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» πέρασε σήμερα (12/10) ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος μίλησε για τη ζωή του και την καριέρα του στην Αστυνομία.

«Οι δουλειές που έκανα πριν γίνω αστυνομικός ήταν σε περίπτερο, σε ταξί, οδηγός σε φορτηγό, ελεγκτής στο καζίνο, ταμίας στο θέατρο της Επιδαύρου.

Έδωσα εξετάσεις και μπήκα στις φυλακές Κορυδαλλού ως σοφρωνιστικός υπάλληλος, αλλά δεν πήγα γιατί ήταν ψυχοφθόρα δουλειά. Μετά έδωσα εξετάσεις στην αστυνομία και πέρασα», είπε αρχικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε επίσης: «Στην υπηρεσία δεν πήγαινα πάντα με το γράμμα του νόμου, προσπαθούσα να λειτουργώ ανθρώπινα. Είχα πιάσει κάποιον που προσπαθούσε να διαφύγει στον Καναδά. Αυτός ο άνθρωπος είχε καρκίνο στον λάρυγγα και τον άφησα να φύγει».

Πηγή: lawandorder.gr