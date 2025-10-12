Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Ιερώνυμος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».



Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου και υποβάλλεται σε εξετάσεις.



Ο κ. Ιερώνυμος, όπως μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

