Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Ιερώνυμος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Ο κ. Ιερώνυμος, όπως μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.
