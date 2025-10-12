Σε εξέλιξη έρευνες ανοιχτά της Σάμου για αγνοούμενο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου, για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τον εντοπισμό 24 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Ασπροχόρτι, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και στελέχη του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, που ερευνούν τόσο την παραλία όσο και τη θαλάσσια ζώνη.

Οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, κάτι που δυσκολεύει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Πηγή: newsbomb.gr