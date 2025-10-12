Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Η ΕΛΑΣ υπεύθυνη για την προστασία - Τι ισχύει για το Υπουργείο Άμυνας

Διευκρινίσεις δόθηκαν σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά τη συζήτηση που προκλήθηκε από την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως τονίζεται, η ευθύνη για τα μέτρα τάξης και την αστυνόμευση του χώρου παραμένει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει ρόλο στην προστασία, τη συντήρηση και την καθαριότητα του μνημείου, χωρίς να εμπλέκεται στα ζητήματα τάξης.

Όσα έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη:

«Για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Πηγή: newsbomb.gr