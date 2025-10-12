Σοκ στο Παλερμό από τη δολοφονία 21χρονου: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Παλέρμο η δολοφονία του 21χρονου Πάολο Ταορμίνα, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι όταν επιχείρησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονέων του.

Ο καβγάς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στο εστιατόριο «o Scrusciu». Όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες «δέκα άτομα χτυπούσαν ένα αγόρι και ο Πάολο τους είπε να σταματήσουν και να φύγουν γιατί ενοχλούσαν».

«Όλα φάνηκε να τελειώνουν, όταν ξαφνικά ένας από την παρέα τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι» περιέγραψε ο ίδιος μάρτυρας.

Μετά τον πυροβολισμό η ομάδα των δραστών διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση με σκούτερ αφήνοντας πίσω τους χάος, αναποδογυρισμένα τραπέζια και κραυγές, όπως γράφει η Corriere Della Serra.





Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» https://t.co/L2wx5EECbK — Corriere della Sera (@Corriere) October 12, 2025





Στην περιοχή έσπευσαν Καραμπινιέροι και τρία ασθενοφόρα, όμως ήταν ήδη αργά για τον 21χρονο



«Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό; Κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς μπορείς να πυροβολήσεις ένα αγόρι στο κεφάλι; Πώς θα ζήσω εγώ τώρα. Μου πήρατε την ελπίδα» είπε συντετριμμένη η μητέρα του Πάολο.



Φίλοι του 21χρονου έκαναν λόγο για έναν ευγενικό, καλότροπο και εργατικό νέο που έδινε δύναμη στους γονείς του, την αδελφή του και τον μικρότερο αδελφό του με μια φίλη του να τον αποχαιρετά λέγοντας «Πάολο ήσουν πολύτιμος, τώρα θα είσαι ανάμεσα στους αγγέλους και θα φωτίζεις τον δρόμο της οικογένειάς σου».

Πηγή: newsbomb.gr