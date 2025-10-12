The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»

Εντυπωσιασμένη άφησε την κριτική επιτροπή του «The Voice», η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή της επιτυχημένης εκπομπής το Σάββατο (11/10).

Όταν η 16χρονη τελείωσε το τραγούδι της και παρουσιάστηκε στους τέσσερις κριτές του «The Voice», συστήθηκε ως Δέσποινα Πανούση, με τον Χρήστο Μάστορα να την ρώτησε για πλάκα «του γνωστού;», υπονοώντας τον Τζίμη Πανούση. Εκείνη απάντησε «ναι», εξηγώντας ότι ο γνωστός τραγουδιστής είναι ο θείος της.

Αμέσως όλοι οι κριτές «τινάχθηκαν» από τις θέσεις τους και ο Χρήστος Μάστορας την ρώτησε αν κάνει πλάκα.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας με τον Πάνο Μουζουράκη τραγούδησαν προς τιμήν του Τζίμη Πανούση το «Νεοέλληνας», ενώ αμέσως μετά η Δέσποινα Πανούση έπρεπε να επιλέξει σε ποιανού την ομάδα θα πάει.

«Μετά από πολλή σκέψη η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα», είπε η Δέσποινα Πανούση, πριν αποχωρήσει από την σκηνή.

