Ελλάδα και Κύπρος προσκλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ στην διάσκεψη για την Γάζα στην Αίγυπτο

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που προσκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα γίνει τη Δευτέρα (13/10/25) στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν προσκληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης καθώς οι προσκλήσεις απευθύνονται στους ηγέτες των χωρών αυτών.

Σύμφωνα με το Axios, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει σημαντικά τη λίστα των προσκεκλημένων, προσθέτοντας την Ισπανία, την Ιαπωνία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία, την Ινδία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τον Καναδά.

Σύμφωνα με μια πηγή, προσκλήθηκε και το Ιράν και το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει.

Πηγή: newsit.gr