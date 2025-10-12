Δύο συλλήψεις στο Μοναστηράκι - Άρπαξαν αλυσίδα λαιμού από 18χρονο στον σταθμό του Μετρό

Ο 17χρονος αλλοδαπός και ο 19χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο αλλοδαπό και έναν 19χρονο ημεδαπό πέρασαν στον Σταθμό Μετρό «Μοναστηράκι» αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν 18χρονο στις κυλιόμενες σκάλες του Σταθμού Μετρό «Μοναστηράκι» και αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

