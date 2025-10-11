Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητές του σε προαύλιο σχολείου: «Ήταν επτά και με χτύπησαν για λάθος πάσα στο μπάσκετ»

Ένα απίστευτό περιστατικό σχολικού εκφοβισμού (bullying) σημειώθηκε σε προαύλιο σχολείου στην Αθήνα, με θύμα ξυλοδαρμού έναν 14χρονο μαθητή.

Ο 14χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 7 συνομήλικούς του στο προαύλιο του γυμνασίου τους, οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν άγρια στο πρόσωπο με αφορμή μια λάθος πάσας στο μπάσκετ, σύμφωνα με το Star.

Όπως δήλωσε ο 14χρονος, την ώρα που έπαιζε μπάσκετ, ένα λάθος του προκάλεσε την επίθεση των συνομηλίκων του: «Ήταν εφτά κι εγώ μόνος μου. Με χτύπησαν στο κεφάλι και κάτω από τα μάτια μου. Το μόνο που τους είπα ήταν: “μη με κοροϊδεύετε για ένα λάθος που έκανα”».

Οι καθηγητές ήταν παρόντες την ώρα του περιστατικού , αλλά οι περισσότεροι βρίσκονταν πιο μακριά από το σημείο, ενώ μόνο ο γυμναστής του σχολείου κατάφερε να ακινητοποιήσει έναν από τους 7 μαθητές.

Μία καθηγήτρια βοήθησε επίσης, συγκρατώντας τον 14χρονο που δέχτηκε την άγρια επίθεση.

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 14χρονου αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση, ενώ το παιδί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων — χειρουργό, νευροχειρουργό, ΩΡΛ και οφθαλμίατρο — λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι.

Η μητέρα του περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Πήγαμε στην αστυνομία και κάναμε μήνυση. Τον είδαν γιατροί, έκανε ακτινογραφίες και υπέρηχους… όλα αυτά γιατί τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα».

Ο πατέρας του μαθητή πρόσθεσε: «Θέλω να γίνει κάτι για να υπάρχει ασφάλεια και να μην τρώνε ξύλο χωρίς λόγο. Και μάλιστα μέσα στο σχολείο».

Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο, οι ίδιοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει τον αδελφό του 14χρονου.

Η ίδια ομάδα μαθητών είχε επιτεθεί και στον αδελφό του 14χρονου, προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο του και αναγκάζοντας το παιδί να χάσει σχεδόν μία εβδομάδα μαθήματα.

