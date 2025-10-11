Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας - Αναζητούνται από τις Αρχές

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Σύμφωνα με το tempo24news, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 18:00, όταν ο πατέρας του 17χρονου τον πήγε σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντάς το σε κίνδυνο.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22:00 για να το επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν.

Πηγή: iefimerida.gr