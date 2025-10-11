Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε οχήματα, τραπεζοκαθίσματα και τζαμαρία καταστήματος και συνελήφθη

«Γυαλιά – καρφιά» τα έκανε στην περιοχή της Καλλιθέας ένας μεθυσμένος άντρας από το Καζακστάν, που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Ο μεθυσμένος 42χρονος έπεσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, σε τραπεζοκαθίσματα και στην τζαμαρία καταστήματος στην Καλλιθέα, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Οι άντρες της Τροχαίας που κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Όπως διαπιστώθηκε από μετρήσεις αλκοόλ στις οποίες υποβλήθηκε ο 42χρονος, εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του, 0,70 και 0,75 mg/l.

Η συγκεκριμένες μετρήσεις είναι πολύ πιο πάνω δηλαδή από τα όρια του πλημμελήματος.

Πηγή: newsit.gr