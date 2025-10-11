Βόλος: 16χρονος εμβόλισε βανάκι, το έριξε σε χείμαρρο και τράπηκε σε φυγή

Ένα πρωτοφανές τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10) στον Βόλο, όταν ένας 16χρονος οδηγός αυτοκινήτου εμβόλισε επαγγελματικό βανάκι, με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα να «βουτήξει» σε κοίτη χειμάρρου, προκαλώντας τον τραυματισμό του οδηγού του.

Το περιστάτικο συνέβη στην οδό Ιωλκού, και σύμφωνα με το taxydromos.gr ο ανήλικος οδηγός, αμέσως μετά τη σύγκρουση, ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Κατεβαίνοντας την οδό Ιωλκού, έστριψε αριστερά προς τον περιφερειακό δρόμο του Βόλου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Άλλη Μεριά. Εκεί, φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο μπροστά από τον υποσταθμό της ΔΕΗ, προσπαθώντας να διαφύγει πεζός.

Η αστυνομία, που κινητοποιήθηκε άμεσα, εντόπισε τον 16χρονο λίγη ώρα αργότερα και τον προσήγαγε στο αστυνομικό τμήμα.

Το όχημα μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο, ενώ ερευνάται σε ποιον ανήκει και υπό ποιες συνθήκες περιήλθε στην κατοχή του ανήλικου.

Ο τραυματίας οδηγός του βαν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

