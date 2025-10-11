Τραγωδία στη Σαντορίνη: 3 συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τον τραγικό θάνατο ενός 5χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Το παιδί για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους βρέθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Για τον θάνατο του παιδιού, συνελήφθησαν 3 άνδρες και πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε δεν έβρισκε το παιδί, ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου αλλά και ο υπεύθυνος πισίνας, 37 ετών.

Στο παιδί, άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μάλιστα με τη χρήση απινιδωτη, όμως όπως φαίνεται ήταν ήδη αργά.

Αυτό που ερευνούν οι αρχές είναι το πώς βρέθηκε το αγοράκι στην πισίνα που σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ήταν μόνο για ενήλικες ενώ υπάρχει και μία μικρή πισίνα ύψους 1,40 μέτρων.

Στο newsit.gr μίλησε για το τραγικό περιστατικό ο Δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, ο οποίος ανέφερε: «Βρισκόταν με τους γονείς στην πισίνα και διέφυγε της προσοχής από τους γονείς του και όταν το πήρα είδηση είχε πλέον χάσει τις αισθήσεις του και του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά. Στο ξενοδοχείο υπήρχε απινιδωτής και του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Εγώ ενημερώθηκα από συνεργάτη μου και μίλησα με την αστυνομία για να μάθω. Από όσο έμαθα η πισίνα ήταν τόση όσο να μην χρειάζεται ναυαγοσώστη. Αλλά η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Ξέρω ότι δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί και στο ξενοδοχείο αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν από ποιον».

