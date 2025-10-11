Πνιγμός 5χρονου στη Σαντορίνη: «Άγνωστο πόση ώρα ήταν στην πισίνα, του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά»

Για τουλάχιστον 20 λεπτά ένοικος γιατρός του ξενοδοχείου στο Καμάρι Σαντορίνης προσπαθούσε να σώσει το 5χρονο αγόρι από την Ινδία με ΚΑΡΠΑ χωρίς εκείνο να ανταποκρίνεται.

Όπως λέει μάρτυρας στο iefimerida όταν αντιλήφθηκε κάποιος ότι υπάρχει παιδί στην πισίνα άμεσα γιατρός που παραθέριζε στο ξενοδοχείο προσπαθούσε να το επαναφέρει στη ζωή. Μαζί με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφθασε άμεσα χρησιμοποίησαν και τον απιδινωτή του ξενοδοχείου αλλά μάταια.

«Κανείς δεν ξέρει πόση ώρα το παιδί είχε πέσει στην πισίνα. Έβγαζε φαγητό από το στόμα του κατά τη διάρκεια που προσπαθούσε ο ένοικος γιατρός να το επαναφέρει αλλά εκείνο δεν ανταποκρινόταν» λέει ο μάρτυρας στο iefimerida.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο ασθενοφόρο και για 8 λεπτά συνέχιζαν οι διασώστες τις προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή αλλά ούτε τότε ούτε όταν έφτασε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί για πάνω από μια ώρα προσπαθούσαν να το σώσουν.

Oπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, το πεντάχρονο αγοράκι από την Ινδία που έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Σαντορίνη έχασε τη ζωή του όταν διέφυγε της προσοχής των γονέων του και έπεσε σε πισίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έχουν προσαγάγει τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον υπεύθυνο της πισίνας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε ναυαγοσώστης.

Πηγή: iefimerida.gr