17χρονος σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς στο βόρειο Λονδίνο - Έκκληση της αστυνομίας για πληροφορίες

Ένας 17χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του, αφότου δέχθηκε πυροβολισμό στο βόρειο Λονδίνο.

Η αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό με πυροβολισμούς στην οδό High Road, στην περιοχή Arnos Grove, στις 17:04 το απόγευμα της Πέμπτης.



Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ο έφηβος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες στο σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.



Η επικεφαλής των ερευνών, ντετέκτιβ λοχίας Catherine Dempster, δήλωσε σχετικά:



«Αναγνωρίζουμε το σοκ και την ανησυχία που έχει προκαλέσει αυτό το περιστατικό στην τοπική κοινότητα του Arnos Grove και εργαζόμαστε εντατικά για τον εντοπισμό των δραστών.



Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια του κοινού.



Ήσασταν στην οδό High Road, στο Arnos Grove, γύρω στις 5 το απόγευμα; Γνωρίζετε κάτι για το περιστατικό; Ακούσατε πυροβολισμούς; Έχετε υλικό από κάμερα ασφαλείας ή κάμερα αυτοκινήτου στην περιοχή;



Αν ναι, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με τις Αρχές».

Πηγή: newsbomb.gr



