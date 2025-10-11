Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε κουμπάρος! Πάντρεψε τον στενό του συνεργάτη με την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου

Ένα λαμπερό πολιτικό γεγονός πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει ρόλο κουμπάρου στον γάμο του στενού του συνεργάτη, Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου, και της Εβίνας Γιακουμάτου, κόρης του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Γεράσιμου Γιακουμάτου.

Ο γάμος τελέστηκε παρουσία πλήθους πολιτικών και φίλων του ζευγαριού, σε ένα ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα.

Στο πλευρό του πρωθυπουργού βρέθηκε η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία του πατέρα της νύφης, ο οποίος υποδέχθηκε με χαμόγελο τους καλεσμένους. Το «παρών» έδωσαν πολλοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων οι Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Μυλωνάκης και Τίνα Μεσσαροπούλου, Γιάννης Σμυρλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Σοφία Ζαχαράκη, Χρήστος Ζωγράφος, Κύρα Κάπη, Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης και Τάσος Γαϊτάνης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς η νύφη είναι περιφερειακή σύμβουλος στον συνδυασμό του. Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές της ΝΔ Γιώργος Βρεττάκος και Φίλιππος Φόρτωμας, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μελάς, καθώς και πολλοί αυτοδιοικητικοί, ανάμεσά τους οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολητάς και Χολαργού – Παπάγου Ηλίας Αποστολόπουλος.

Το γλέντι συνεχίστηκε με μεγάλο κέφι, σε μια τελετή που ένωσε πολιτικά πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες.

Το ξέφρενο γλέντι στην Κρήτη με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, βρέθηκαν μαζί με την κόρη τους, Δάφνη Μητσοτάκη, σε ένα εντυπωσιακό γλέντι στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά το zarpanews.gr, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, ήταν για τον εορτασμό των 62ων γενεθλίων του ο διακεκριμένου Χανιώτη νομικό, Γιώργου Μυλωνογιάννη, ένα πάρτι γενεθλίων που έχει γίνει πια παράδοση και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο γνωστό εστιατόριο με όνομα Νυχτερίδα.

